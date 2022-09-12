СМИ: «Ахмат» отправил Талалаева в отставку в перерыве матча с «Пари НН»

Стали известны подробности увольнения с поста главного тренера

Как сообщает «Чемпионат», Талалаев узнал о своей отставке в перерыве домашнего матча с «Пари НН» (1:3).

«В перерыве матча состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке.

Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке», — рассказал источник издания.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.