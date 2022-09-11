Андрей Талалаев покидает пост главного тренера «Ахмата»

«Ахмат» на своем официальном сайте объявил о том, чтоотправлен в отставку с поста главного тренера команды.

«Руководство футбольного клуба "Ахмат" приняло решение уволить Андрея Талалаева с должности главного тренера.» — говорится в заявлении команды.

Так же уточняется, что готовить команду к ближайшим матчам кубка и чемпионата страны будет старший тренер Юрий Нагайцев.

Отметим, Талалаев был уволен с поста наставника «Ахмата» после поражения в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижним Новгородом».

После 9-ти сыгранных матчей «Ахмат» с 11 очками находится на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.