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    Джикия: Обидно проигрывать. Все расстроены

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) в 9-м туре РПЛ.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Нет плана Б? Он есть. Понятно, что сегодня быстро пропустили два мяча, игра поменялась. Будем разбираться, что надо делать.

    Сушить игру на 25-й минуте? Как можно ее сушить? Мы точно не собирались сушить игру с 25-й минуты. У нас есть разные планы на игру. Но сушить игру в такой ситуации — нет.

    Мы все расстроены, понятно, что после поражений так и бывает. Обидно проигрывать. Все расстроены», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

    «Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и откатился на пятую строчку (16 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Локомотив», игра состоится 18 сентября. «Ростов» днем ранее сыграет дома против «Крыльев Советов».

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