Джикия: Обидно проигрывать. Все расстроены

Капитан «Спартака»прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) в 9-м туре РПЛ.

«Нет плана Б? Он есть. Понятно, что сегодня быстро пропустили два мяча, игра поменялась. Будем разбираться, что надо делать.

Сушить игру на 25-й минуте? Как можно ее сушить? Мы точно не собирались сушить игру с 25-й минуты. У нас есть разные планы на игру. Но сушить игру в такой ситуации — нет.

Мы все расстроены, понятно, что после поражений так и бывает. Обидно проигрывать. Все расстроены», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и откатился на пятую строчку (16 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Локомотив», игра состоится 18 сентября. «Ростов» днем ранее сыграет дома против «Крыльев Советов».