Аллегри высказался о скандальной концовке матча «Ювентуса» и «Салернитаны»

Главный тренер «Ювентуса»подвел итоги матча с «Салернитаной» в 6-м туре Серии А (2:2), отдельно высказавшись о скандальной концовке.

Напомним, в концовке футболисты обеих команд устроили массовую потасовку. Игроки туринского клуба были недовольны незасчитанным голом Аркадиуша Милика на 5-й добавленной минуте. В итоге, красные карточки у «Ювентуса» получили сам Милик, тренер Массимилиано Аллегри и защитник Хуан Куадрадо, а у «Салернитаны» — защитник Федерико Фасио.

«Это была очень плохая игра? Нет, вы видите матчи, но не смотрите их. Первые 20 минут были очень хорошими, но потом мы пропустили гол... Я никогда не разговариваю с судьями после игр, наш гол не засчитали, и это факт.

Единственное, что я хотел бы — это посмотреть видеоповтор еще раз. Однако судей нужно оставить в покое, главными действующими лицами являются футболисты. Могу похвалить ребят за игру во втором тайме.

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По крайней мере, к матчу в Лиге чемпионов мы готовимся с ничьей, а не с поражением, так что настроение совсем другое», — приводит слова Аллегри DAZN.