«Реал» — «Мальорка»: счет 4:1, обзор голов

Мадридскийуступая в счете, разгромилв матче 5 тура Примеры. Игра закончилась со счетом 4:1.

Гости забили усилиями Ведата Мурики. В компенсированное к первому тайму время Феде Вальверде счет сравнял.

Во втором тайме по голу забили Винисиус Жуниор, Родриго и Антонио Рюдигер. Гол последнего просматривали через VAR.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Мальорка 4:1 Голы: 0:1 Ведат Мурики (35'), 1:1 Федерико Вальверде (45 + 3'), 2:1 Винисиус Жуниор (72'), 3:1 Родриго (89'), 4:1 Антонио Рюдигер (90 + 3') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Лукас Васкес (Даниэль Карвахаль, 71'), Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Ферлан Менди (Начо Фернандес, 59'), Федерико Вальверде, Тони Кроос, Даниель Себальос (Эдуардо Камавинжа, 69'), Родриго, Эден Азар (Лука Модрич, 59'), Винисиус Жуниор Мальорка: Ведат Мурики (Абдон Пратс, 78'), Lee Kang-in (Жуниор Лаго, 78'), Дани Родригес (Клеман Гренье, 59'), Родриго Батталья (Иддрису Баба, 53'), Inigo Ruiz De Galarreta (Антонио Санчес, 59'), Коста Хауме, Матия Настасич, Антонио Райльо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Предраг Райкович Предупреждения: Матия Настасич (16'), Ферлан Менди (25'), Пабло Маффео (25'), Федерико Вальверде (34'), Антонио Раильо (39'), Давид Алаба (81'), Мартин Вальент (85'), Антонио Санчес (86')

С 15 баллами на счету «Реал» остается лидером таблицы. У него 5 побед подряд. «Мальорка» имеет 5 очков. Она занимает 13 место.