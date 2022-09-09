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    Тренер «Урала» раскритиковал судейство в РПЛ

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался по поводу судейства в Российской Премьер-Лиге.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Несколько слов про судейство, это очень важно. Мы не можем спокойно смотреть на те результативные ошибки, которые совершаются в отношении нас. Их очень много. Я иногда задаюсь вопросом: это случайность или предвзятость? Потому что аномально много ошибаются против нас.

    Есть ещё то, что остаётся за кадром. Например, по жёлтым карточкам мы, наверное, самая грубая команда. Но я не вижу ни одного футболиста у нас, который пытается не в футбол играть, а кого-то ломать. В идентичных ситуациях мы получаем штрафные и карточки, соперники же отделываются устным предупреждением, а иногда на их фолы просто закрывают глаза. Мы, конечно, не московская команда, огромного резонанса вокруг проблемы не будет, но количество ошибок, которое есть, просто зашкаливает.

    Хочу обратить на это внимание. Мы не просим судейский корпус, чтобы нам помогали, мы просто хотим, чтобы со стороны арбитров была объективность и последовательность», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Урала».

    Напомним, после восьми туров РПЛ «Урал» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего одно очко.

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