«Убийство в Химках». Главный тренер «Торпедо» жестко высказался после поражения от «Ростова»

Главный тренер «Торпедо»прокомментировал поражение от(0:1) в восьмом туре РПЛ.

«Ростов» выиграл благодаря голу с пенальти в компенсированное время. При этом команда Валерия Карпина реализовала одиннадцатиметровый только с третьей попытки. Егор Бабурин справился с двумя ударами, но арбитр Ян Бобровский каждый раз просил перебить из-за выхода голкипера за линию ворот.

«За всю свою карьеру я такого беспредела не видел. Если так относится к нашей команде, которая борется и бьется изо всех сил, помогать другой команде…Если бы утром выходили газеты, то там был бы такой заголовок: Убийство в Химках.

Руководство поблагодарило ребят. Появляется кураж. За всю игру нам дали 9 желтых карточек, сопернику — ни одной. Судейство сегодня было на низком уровне. Мне очень обидно за парней, все расстроены. Нужно переварить это. Нас ждут тяжелые игры. Скорее всего мы будем писать в РФС.

По игре видно, что мы стали лучше, быстрее и увереннее играем с такой командой, у которой задача разыграть медали. Считаю, что необязательно так помогать команде», — приводит слова Савичева пресс-служба «автозаводцев».

«Торпедо» набрало одно очко и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.