Маричаль: Приятно удивлен уровнем российского чемпионата

Защитник «Динамо»высказался о своем дебюте за московский клуб в матче против «Урала» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

«Я очень рад дебютировать за "Динамо". Хорошо, что выиграли. Доволен дебютом. Многое нужно улучшить. Уровень РПЛ? Очень хороший, быстрый футбол, много интенсивности.

Приятно удивлен уровнем чемпионата. Стадион — потрясающий. Приятно удивлен Россией. Москва — очень красивый город. Пробок, может, много. Но мне очень понравилось. Ничего плохого о России не слышал», — сказал Маричаль Sport24.

Напомним, «бело-голубые» купили Маричаля у уругвайского «Насьоналя» за 4,2 миллиона евро в летнее трансферное окно. Он подписал пятилетний трудовой договор со столичным клубом.