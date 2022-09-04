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    Маричаль: Приятно удивлен уровнем российского чемпионата

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    Защитник «Динамо» Николас Маричаль высказался о своем дебюте за московский клуб в матче против «Урала» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

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    «Я очень рад дебютировать за "Динамо". Хорошо, что выиграли. Доволен дебютом. Многое нужно улучшить. Уровень РПЛ? Очень хороший, быстрый футбол, много интенсивности.

    Приятно удивлен уровнем чемпионата. Стадион — потрясающий. Приятно удивлен Россией. Москва — очень красивый город. Пробок, может, много. Но мне очень понравилось. Ничего плохого о России не слышал», — сказал Маричаль Sport24.

    Напомним, «бело-голубые» купили Маричаля у уругвайского «Насьоналя» за 4,2 миллиона евро в летнее трансферное окно. Он подписал пятилетний трудовой договор со столичным клубом.

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