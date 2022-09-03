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    Тренер «Вест Хэма» остался недоволен судейством в матче с «Челси»

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    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес раскритиковал работу главного арбитра матча 6-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против «Челси» (1:2) Энди Мэдли. Об этом сообщает BBC.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    На 90-й минуте встречи, прошедшей на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, нападающий гостей Максвелл Корне отправил мяч в сетку ворот, но арбитр после подсказки ВАР не засчитал гол, посчитав, что было нарушение правил на вратаря хозяев Эдуаре Менди.

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    • «Вы видели! Это скандальное и гнилое решение со стороны судьи. Это не делает чести и его помощникам. Невероятное решение против нас. Мы чувствуем, что сравняли счет. Вратарь нырял и симулировал травму. Он делал это и при первом голе. Судья каким-то образом понял это настолько неправильно. Просто невероятно». — сказал Мойес.

    После 6 туров АПЛ «Челси» набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 4 баллами располагается на 17-й позиции.

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