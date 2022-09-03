«Челси» — «Вест Хэм»: счет 2:2, обзор голов

В рамках лондонского дерби 5 тура АПЛ,одержал волевую победу над «Вест Хэмом» со счетом 2:1.

На 62 минуте встречи счет был открыт «молотобойцами». Майкл Антонио вывел гостей вперед. Через 14 минут Бен Чилуэлл выровнял положение команд.

Победный мяч «аристократы» забили на 88 минуте встречи. Отличился Кай Хаверц.

«Челси» набрал 10 очков и поднялся на 5 место в таблице АПЛ.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Вест Хэм 2:1 Голы: 0:1 Майкл Антонио (63'), 1:1 Бен Чилвел (76'), 2:1 Кай Хаверц (88') Челси: Эдуард Менди, Весли Фофана, Тьяго Силва, Калиду Кулибали, Рис Джеймс, Конор Галлахер (Армандо Броя, 60'), Рубен Лофтус-Чик (Жоржиньо, 83'), Матео Ковачич (Кай Хаверц, 72'), Марк Кукурелья (Бен Чилвел, 72'), Кристиан Пулишич (Мэйсон Маунт, 60'), Рахим Стерлинг Вест Хэм: Майкл Антонио (Саид Бенрахма, 74'), Пабло Форнальс (Максвелл Корне, 86'), Лукас Пакета (Анджело Огбонна, 83'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Эмерсон, Курт Зума, Тило Керер, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Рубен Лофтус-Чик (9'), Марк Кукурелья (36'), Рис Джеймс (54'), Майкл Антонио (55'), Тило Керер (90 + 3'), Кай Хаверц (90 + 8')

«Вест Хэм» потерпел четвертое поражение в сезоне. Команда Дэвида Мойеса занимает 17 место с 4 баллами на счету.