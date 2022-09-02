Моссаковский: Кипр — хорошее место для Кокорина, чтобы реанимировать карьеру

Известный комментаторвысказался о переходеиз «Фиорентины» в кипрский «Арис».

Моссаковский ранее работал в пиар-департаменте кипрского клуба «Пафос».

«Хорошо, что Александр еще планирует поиграть в футбол. Недавно не было уверенности в этом, судя по тому, какие новости по нему появлялись.

Считаю, Кипр — хорошее место для того, чтобы реанимировать карьеру. Кокорину фактически нужно все начинать с нуля. В этом чемпионате нападающим играть довольно комфортно.

Это достаточно небыстрая лига с небыстрыми защитниками. Так, в прошлом сезоне лидером обороны того же "Ариса" был Шильденфельд, который играл в "Динамо".

Он и тогда был небыстрым защитником. И за последние годы в скорости точно не прибавил. В общем, Кипр — отличное место для возобновления карьеры. Просто нужно понимать, в какой форме сейчас Кокорин и сколько в нем осталось от профессионального футболиста. В принципе, интересно будет за ним посмотреть.

Просто не до конца понятно, какая сейчас мотивация у Кокорина. Может ли он себя еще заставить играть в футбол на профессиональном уровне? Но Кипр — лига довольно щадящая. И по тренировочной, и по игровой нагрузке. Пока кажется, что Александр принял правильное решение.

Кокорин возвращается в футбол хотя бы в каком-то виде. А "Арис" получает отличное промо, рекламу. В теории клуб приобретает форварда, который способен много забивать. "Арис" хочет позиционироваться на российском рынке, и Кокорин может киприотам в этом помочь. Когда-то за "Арис" играл обладатель "Золотого мяча" Блохин. Теперь туда едет Кокорин.

Если наберет форму, то где-то 15 голов Кокорин забьет», — считает Моссаковский, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».