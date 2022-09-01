Главный тренер «Ариса» о Кокорине: Такого футболиста получить с таким качеством — это усиление

Главный тренер «Ариса»считает, чтоспособен усилить его команду.

Кокорин перешел в кипрский «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

«Конечно, я доволен приобретением Александра. Такого футболиста получить с таким качеством — это усиление.

Да, для него в последнее время тяжело всё шло. Но всё равно он сейчас понимает, что для него это также большой шанс. Мы все в него верим, доверяем ему. Мне с ним личный разговор очень понравился, когда мы общались по телефону и я ему озвучил нашу идею, наши цели, задачи.

Он проявил очень хорошую мотивацию, желание, жажду до футбола — мне это очень понравилось.

Насколько тяжело было вести переговоры? Переговоры вёл наш владелец клуба, наш президент, поэтому ему надо задать вопрос, как это удалось. Думаю, это его заслуга — убедить футболиста такого масштаба и качества к нам приехать.

То, что он не хотел, мне о таком не докладывали. Думаю, он был впечатлён нашим интересом, нашим проектом, этими возможностями», — приводит слова Шпилевского «Чемпионат».