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    Главный тренер «Ариса» о Кокорине: Такого футболиста получить с таким качеством — это усиление

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    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский считает, что Александр Кокорин способен усилить его команду.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Кокорин перешел в кипрский «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

    «Конечно, я доволен приобретением Александра. Такого футболиста получить с таким качеством — это усиление.

    Да, для него в последнее время тяжело всё шло. Но всё равно он сейчас понимает, что для него это также большой шанс. Мы все в него верим, доверяем ему. Мне с ним личный разговор очень понравился, когда мы общались по телефону и я ему озвучил нашу идею, наши цели, задачи.

    Он проявил очень хорошую мотивацию, желание, жажду до футбола — мне это очень понравилось.

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    • Насколько тяжело было вести переговоры? Переговоры вёл наш владелец клуба, наш президент, поэтому ему надо задать вопрос, как это удалось. Думаю, это его заслуга — убедить футболиста такого масштаба и качества к нам приехать.

    То, что он не хотел, мне о таком не докладывали. Думаю, он был впечатлён нашим интересом, нашим проектом, этими возможностями», — приводит слова Шпилевского «Чемпионат».

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