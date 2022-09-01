Быстров: Кокорин — первый русский, который приехал и обманул футбол в Италии

Кокорин будет выступать за «Арис» на правах аренды до конца сезона.
«Знаете, почему "Фиорентина" не написала благодарности? Потому что они до сих пор будут платить зарплату ему — процентов 80.
Это же первый русский, который приехал и обманул футбол там. Обычно они нам присылают Марадон, а оказывается, что это одноногие 40‑летние футболисты, которые уже не играют в футбол, а у них зарплата по 2 миллиона. Теперь мы начали отправлять им, набравшись опыта от них.
Чтобы заиграть в "Арисе", ему надо не получать травм. Физиологию не обмануть. Если у него будут рваться мышцы, как это происходило в Италии, то он просто не сможет набрать форму», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.