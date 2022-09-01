Быстров: Кокорин — первый русский, который приехал и обманул футбол в Италии

Бывший футболист сборной Россиивысказался по поводу переходаизв кипрский

Кокорин будет выступать за «Арис» на правах аренды до конца сезона.

«Знаете, почему "Фиорентина" не написала благодарности? Потому что они до сих пор будут платить зарплату ему — процентов 80.

Это же первый русский, который приехал и обманул футбол там. Обычно они нам присылают Марадон, а оказывается, что это одноногие 40‑летние футболисты, которые уже не играют в футбол, а у них зарплата по 2 миллиона. Теперь мы начали отправлять им, набравшись опыта от них.

Чтобы заиграть в "Арисе", ему надо не получать травм. Физиологию не обмануть. Если у него будут рваться мышцы, как это происходило в Италии, то он просто не сможет набрать форму», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.