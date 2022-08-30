Карпин: У любого адекватного человека слова Терюшкова о Захаряне вызовут недоумение

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно.
Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели?
Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, нужно уезжать», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».
Напомним, сообщалось, что трансфер Захаряна в «Челси» находится под угрозой из-за проблем с переводом денег «Динамо». Ранее 19-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.