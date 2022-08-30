ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуНа флажке. Девять игроков, которые могут сменить клуб в последние дни лета
  • 11:25
    • Виллиан подпишет контракт с клубом АПЛ
  • 11:08
    • «Борнмут» объявил об увольнении Паркера с поста главного тренера
  • 10:37
    • Стало известно, сколько российские каналы заплатили за права на показ ЧМ-2022
  • 10:18
    • Источник: Игроки «МЮ» устроили праздник, когда узнали о желании Роналду покинуть команду
  • 10:08
    • Президент «Адана Демирспор»: Взяли Дзюбу на случай, если уйдет Балотелли
    Все новости спорта

    Карпин: У любого адекватного человека слова Терюшкова о Захаряне вызовут недоумение

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Ростов РПЛ Футбол России Челси АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, расценившего возможный переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» как предательство.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно.

    Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели?

    Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, нужно уезжать», — приводит слова Карпина «РБК Спорт».

    Напомним, сообщалось, что трансфер Захаряна в «Челси» находится под угрозой из-за проблем с переводом денег «Динамо». Ранее 19-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» продлит свою серию побед над «Крыльями Советов»?
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Аристократы» начнут без увертюр
  • «Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сорвет ли «Интер» злость на «Кремонезе»?
  • «Интер» — «Кремонезе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Интер — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры