Россиянка Мирра Андреева сыграет против испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 7 мая, начало — в 13:30 мск. Андреева — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Андреева

Мирра вернулась в топ-40 по итогам недавно завершившегося турнира в Мадриде, на котором она на этот раз дошла до четвертьфинала.

Как и в прошлом году, россиянку остановила Арина Соболенко. Пока что Андреева не готова конкурировать с топ-3, в матче против белоруски она взяла лишь пять геймов — 1:6, 4:6.

Зато перед этим Мирра выиграла у Тейлор Таунсенд, Линды Носковой, Маркеты Вондроушовой и Жасмин Паолини.

Андреева впервые в карьере добралась до четвертьфинала на «тысячнике». Похоже, уже ни у кого не осталось сомнений в том, что 17-летняя Мирра дебютирует в топ-10 еще до завершения текущего сезона.

Бадоса

Эх, а как всё начиналось...Буквально пару дней назад Паула объявила о расставании со Стефаносом Циципасом.

«После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта, и мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами», — написала испанка в своих соцсетях.

Мы можем только догадываться, кто был инициатором этого решения, но, похоже, оба решили сконцентрироваться на теннисе.

Бадосе точно не нравится ее текущее положение в рейтинге — в Риме она приехала в статусе 126-й ракетки мира.

Правда, ее главное проблемой по-прежнему остаются последствия травмы спины. Именно по этой причине Паула выпала даже из топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.49, победу Бадосы букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: в Мадриде испанка не прошла даже первый раунд, проиграв Джессике Бузас-Манейро. Зато в Штутгарте Бадоса едва не остановила Арину Соболенко.

Паула по-прежнему остается очень неудобной и сложной соперницей, когда ее ничего не беспокоит.

Скорее всего, Мирре будет нелегко в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.