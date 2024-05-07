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    Мирра Андреева проиграет бывшей девушке Циципаса?

    Андреева — Бадоса. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Бадоса
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против испанки Паулы Бадосы в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 7 мая, начало — в 13:30 мск. Андреева — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Андреева

    Мирра вернулась в топ-40 по итогам недавно завершившегося турнира в Мадриде, на котором она на этот раз дошла до четвертьфинала.

    Как и в прошлом году, россиянку остановила Арина Соболенко. Пока что Андреева не готова конкурировать с топ-3, в матче против белоруски она взяла лишь пять геймов — 1:6, 4:6.

    Зато перед этим Мирра выиграла у Тейлор Таунсенд, Линды Носковой, Маркеты Вондроушовой и Жасмин Паолини.

    Андреева впервые в карьере добралась до четвертьфинала на «тысячнике». Похоже, уже ни у кого не осталось сомнений в том, что 17-летняя Мирра дебютирует в топ-10 еще до завершения текущего сезона.

    Бадоса

    Эх, а как всё начиналось...Буквально пару дней назад Паула объявила о расставании со Стефаносом Циципасом.

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    • «После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта, и мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами», — написала испанка в своих соцсетях.

    Мы можем только догадываться, кто был инициатором этого решения, но, похоже, оба решили сконцентрироваться на теннисе.

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    Бадосе точно не нравится ее текущее положение в рейтинге — в Риме она приехала в статусе 126-й ракетки мира.

    Правда, ее главное проблемой по-прежнему остаются последствия травмы спины. Именно по этой причине Паула выпала даже из топ-100.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.49, победу Бадосы букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: в Мадриде испанка не прошла даже первый раунд, проиграв Джессике Бузас-Манейро. Зато в Штутгарте Бадоса едва не остановила Арину Соболенко.

    Паула по-прежнему остается очень неудобной и сложной соперницей, когда ее ничего не беспокоит.

    Скорее всего, Мирре будет нелегко в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Андреева — Бадоса с коэффициентом 1.92. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева проиграет бывшей девушке Циципаса?
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