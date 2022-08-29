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    СМИ: Трансфер Захаряна в «Челси» под угрозой из-за проблем с переводом денег «Динамо»

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    Вероятность перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» постепенно снижается, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу.

    Для решения этой проблемы у лондонцев есть всего три дня — 1 сентября в АПЛ закрывается трансферное окно.

    Опция выкупа 19-летнего футболиста для европейских клубов — 15 миллионов евро. 25 августа стало известно, что лондонский клуб готов активировать ее.

    Напомним, что ранее из-за проблем с переводом средств сорвался трансфер в «Динамо» хавбека Эдена Карцева из «Маккаби» Нетания.

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