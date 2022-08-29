СМИ: Трансфер Захаряна в «Челси» под угрозой из-за проблем с переводом денег «Динамо»

Вероятность перехода полузащитникав лондонскийпостепенно снижается, сообщает «Спорт-Экспресс»

Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу.

Для решения этой проблемы у лондонцев есть всего три дня — 1 сентября в АПЛ закрывается трансферное окно.

Опция выкупа 19-летнего футболиста для европейских клубов — 15 миллионов евро. 25 августа стало известно, что лондонский клуб готов активировать ее.

Напомним, что ранее из-за проблем с переводом средств сорвался трансфер в «Динамо» хавбека Эдена Карцева из «Маккаби» Нетания.