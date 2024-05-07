Тревизан
Мартина не очень удачно проводит грунтовую часть сезона. Пока что ее лучшим результатом остается выход в четвертьфинал турнира ITF в испанской Сарагосе.
На турнире в Руане бывшая 18-я ракетка мира начала с победы над Наоми Осакой, но уже в следующем матче уступила украинке Ангелине Калининой.
На «тысячнике» в Мадриде Тревизан проиграла в первом раунде американке Слоан Стивенс.
В этом году Мартина до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.
Также отметим, что в 2020 году Тревизан дошла на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала, а в 2022-м — до полуфинала.
Путинцева
Юлия тем временем продолжает приятно удивлять, чего от нее в этом году, в общем-то, и не ждали.
Путинцева дошла до четвертьфинала на недавнем турнире в Мадриде.
Прежде чем уступить Елене Рыбакиной, она остановила китаянок Юэ Юань и Циньвэнь Чжэен, а также американку Кэролайн Доулхайд и россиянку Дарью Касаткину.
Ну а матч против Рыбакиной стал для Путинцевой настоящей катастрофой. В решающем сете она вела 5:2 и не реализовала два матчбола.
В марте Путинцева дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тревизан в этом матче можно поставить за 2.73, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: в прошлом году Юлия и Мартина провели эпичный матч на старте US Open. Теннисистка из Казахстана взяла первый сет со счетом 6:0, но потом отдала две партии на тай-брейке.
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Зная характер Путинцевой, можно не сомневаться, что она не забыла эту историю и выйдет на корт только с одной целью — взять реванш.
Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой в двух сетах за 2.14.