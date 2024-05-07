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    Путинцева возьмет реванш у Тревизан?

    Тревизан — Путинцева. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Риме 7 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Тревизан — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против итальянки Мартины Тревизан в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 7 мая, начало — в 15:00 мск. Тревизан — Путинцева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Тревизан

    Мартина не очень удачно проводит грунтовую часть сезона. Пока что ее лучшим результатом остается выход в четвертьфинал турнира ITF в испанской Сарагосе.

    На турнире в Руане бывшая 18-я ракетка мира начала с победы над Наоми Осакой, но уже в следующем матче уступила украинке Ангелине Калининой.

    На «тысячнике» в Мадриде Тревизан проиграла в первом раунде американке Слоан Стивенс.

    В этом году Мартина до сих пор выиграла лишь два матча на уровне основной сетки WTA.

    Также отметим, что в 2020 году Тревизан дошла на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала, а в 2022-м — до полуфинала.

    Путинцева

    Юлия тем временем продолжает приятно удивлять, чего от нее в этом году, в общем-то, и не ждали.

    Путинцева дошла до четвертьфинала на недавнем турнире в Мадриде.

    Прежде чем уступить Елене Рыбакиной, она остановила китаянок Юэ Юань и Циньвэнь Чжэен, а также американку Кэролайн Доулхайд и россиянку Дарью Касаткину.

    Ну а матч против Рыбакиной стал для Путинцевой настоящей катастрофой. В решающем сете она вела 5:2 и не реализовала два матчбола.

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    В марте Путинцева дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллс и до четвертьфинала на «тысячнике» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тревизан в этом матче можно поставить за 2.73, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: в прошлом году Юлия и Мартина провели эпичный матч на старте US Open. Теннисистка из Казахстана взяла первый сет со счетом 6:0, но потом отдала две партии на тай-брейке.

    Зная характер Путинцевой, можно не сомневаться, что она не забыла эту историю и выйдет на корт только с одной целью — взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Путинцевой в двух сетах за 2.14.

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    Ставка и прогноз на матч Тревизан — Путинцева с коэффициентом 2.14. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на теннис. Путинцева возьмет реванш у Тревизан?
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