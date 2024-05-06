Московский «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом» в рамках 27-го тура РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице, оформив 41 очко в 26-ти матчах. «Железнодорожники» одержали 10 побед, 11 раз сыграли вничью и 5 раз проиграли. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:37.

Подопечные Михаила Галактионова проиграли «Спартаку» в дерби прошлого тура — 2:3. Голами в составе «Локомотива» отличились Сулейманов и Сарвели.

Это поражение стало для москвичей первым с начала марта, когда «железнодорожники» не справились с «Динамо» (1:2). С тех пор и до встречи со «Спартаком» «Локомотив» сыграл 6 матчей, в которых дважды победил и еще четыре раза поделил очки с соперниками.

«Ростов»

По итогам 26-ти туров «Ростов» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 40 очков: 11 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 39:39.

У команды Карпина две победы и поражение в трех последних матчах РПЛ. После крупного поражения от «Спартака» (1:5) «желто-синие» минимально одолели на выезде «Урал» (1:0), а затем одержали волевую домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1), забив решающий гол на 96-й минуте.

После матчей в РПЛ «Ростов» принимал дома «Балтику» в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Подопечные Карпина уступили сопернику со счетом 0:1 и завершили борьбу за трофей.

Личные встречи

В матче первого круга «Ростов» минимально обыграл соперника на домашнем поле (1:0). Всего в 10-ти последних встречах на счету обеих команд по 4 победы, дважды была зафиксирована ничья.