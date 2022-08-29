ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко АсенсиоТрансферный дайджест. 23-29 августа
  • 22:48
    • Источник: Дзагоев близок к переходу в «Рубин»
  • 21:33
    • «Вест Хэм» купил Пакета у «Лиона» за рекордную сумму
  • 21:25
    • Медведев обыграл американца Козлова на старте US Open-2022
  • 21:12
    • Источник: Юран может возглавить «Химки», которые покинул 3 недели назад
  • 19:41
    • СМИ: «Наполи» заинтересован в подписании Роналду
    Все новости спорта

    «Атлетик» из Бильбао на выезде разгромил «Кадис»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Кадис
    В матче 3-го тура чемпионата Испании «Кадис» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао со счетом 0:3.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Счёт на 24-й минуте открыл нападающий Иньяки Уильямс, а на 36-й минуте он мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

    На 56-й минуте сменивший его Горка Гурусета забил, спустя две минуты после выхода на поле, второй гол басков, а на 78-й минуте Алекс Беренгер сделал счет крупным.

    Уже в компенсированное время Горка Гурусета поставил победную точку, оформив дубль.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Атлетик 0:3
    Голы: 0:1 Иньяки Уильямс (24'), 0:2 Gorka Guruzeta (57'), 0:3 Алехандро Беренгер (79') Кадис: Херемиас Ледесма, Хосеба Сальдуа, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Víctor Chust, 46'), Альфонсо Эспино (Авер Мабиль, 61'), Иван Алехо, Хосе Мари (Феде Сан Эметерио, 46'), Антонио Бланко (Алекс Фернандес, 61'), Сантьяго Арсамендия, Choco Lozano (Лукас Перес, 67'), Альваро Негредо Атлетик: Иньяки Уильямс (Gorka Guruzeta, 54'), Алехандро Беренгер (Хон Морсильо, 88'), Икер Муньяин, Nicholas Williams (Рауль Гарсия, 82'), Микель Весга, Ойан Сансет (Дани Гарсия, 88'), Иньиго Лекуэ (Aitor Paredes, 88'), Йерай Альварес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос Арана, Унай Симон Предупреждения: Альфонсо Эспино (16'), Иньиго Лекуэ (39'), Иван Алехо (60')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гаттузо или Симеоне?
  • «Валенсия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Спартак» продлит свою серию побед над «Крыльями Советов»?
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Шаповалов начнет US Open с уверенной победы?
  • Шаповалов — Хюслер. Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.74
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Шаповалов — Хюслер
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Накашима — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сассуоло — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Послезавтра в 21:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры