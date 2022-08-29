«Атлетик» из Бильбао на выезде разгромил «Кадис»

Счёт на 24-й минуте открыл нападающий Иньяки Уильямс, а на 36-й минуте он мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.
На 56-й минуте сменивший его Горка Гурусета забил, спустя две минуты после выхода на поле, второй гол басков, а на 78-й минуте Алекс Беренгер сделал счет крупным.
Уже в компенсированное время Горка Гурусета поставил победную точку, оформив дубль.
Футбол. Испания. Примера
Кадис — Атлетик 0:3
Голы: 0:1 Иньяки Уильямс (24'), 0:2 Gorka Guruzeta (57'), 0:3 Алехандро Беренгер (79') Кадис: Херемиас Ледесма, Хосеба Сальдуа, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Víctor Chust, 46'), Альфонсо Эспино (Авер Мабиль, 61'), Иван Алехо, Хосе Мари (Феде Сан Эметерио, 46'), Антонио Бланко (Алекс Фернандес, 61'), Сантьяго Арсамендия, Choco Lozano (Лукас Перес, 67'), Альваро Негредо Атлетик: Иньяки Уильямс (Gorka Guruzeta, 54'), Алехандро Беренгер (Хон Морсильо, 88'), Икер Муньяин, Nicholas Williams (Рауль Гарсия, 82'), Микель Весга, Ойан Сансет (Дани Гарсия, 88'), Иньиго Лекуэ (Aitor Paredes, 88'), Йерай Альварес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос Арана, Унай Симон Предупреждения: Альфонсо Эспино (16'), Иньиго Лекуэ (39'), Иван Алехо (60')