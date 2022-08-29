«Атлетик» из Бильбао на выезде разгромил «Кадис»

В матче 3-го тура чемпионата Испаниипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:3.

Счёт на 24-й минуте открыл нападающий Иньяки Уильямс, а на 36-й минуте он мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

На 56-й минуте сменивший его Горка Гурусета забил, спустя две минуты после выхода на поле, второй гол басков, а на 78-й минуте Алекс Беренгер сделал счет крупным.

Уже в компенсированное время Горка Гурусета поставил победную точку, оформив дубль.