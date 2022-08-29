СМИ: Обамеянга ограбили и избили в его доме

Нападающий «Барселоны»подвергся вооруженному нападению в своем испанском доме.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в Кастельдефельсе, провинции Барселоны, где живет футболист, сообщает El Pais.

По данным источника, четверо злоумышленников проникли в сад, а затем пробрались в дом Обамеянга и угрожали ему огнестрельным оружием и монтировкой.

Отмечается, что преступники избили футболиста.

Грабители также запугивали жену габонского форварда до тех пор, пока им не удалось открыть сейф и забрать из него драгоценности.

По словам свидетелем, злоумышленники скрылись на автомобиле Audi A3 белого цвета. Полиция уже начала расследование.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года.