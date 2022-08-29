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    Тульский «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Енисеем»

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    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (2:2) в матче 7-го тура Первой лиги.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Счет в матче на 22-й минуте открыли гости. Ланин из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Молтенинов в борьбе за верховой мяч получил удар по лицу и упал , но Сергей Куликов свистка не дал. В итоге мяч отскочил к Никите Глушкову, который с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в правую девятку.

    Спустя минуту туляки отыгрались. Алиев по левой половине поля убежал в штрафную площадь, затем Камран убрал мяч под себя и пробил в правый угол ворот. Бардыбахин пытался блокировать попытку, но в итоге мяч от ноги защитника «Енисея» сильно изменил направление и влетел под левую штангу, а Антипин уже прыгнул в правый угол ворот.

    На 74-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Анзор Саная раскачал Серикова, который не успел за соперником и нарушил правила.

    Сам же Саная с «точки» уверенно пробил в левый угол ворот, Коченков гадал и прыгнул в правый угол ворот.

    Вновь счет сравнялся на 77-й минуте. С правого фланга последовал заброс на правый угол штрафной площади «Енисея», где за мяч спокойно зацепился Григорян, далее Арутюн без помех выполнил подачу в центр штрафной площади и Луценко также без помех головой пробил точно под правую штангу.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Енисей 2:2
    Арсенал Тула: Kochenkov A., Aliev K. (Kangwa E., 66'), Grigalava G., Kaynov M., Lutsenko E., Nasyrov I., Panchenko K. (Izotov R., 82'), Serikov I., Sukhanov A. (Manuylov R., 46'), Tkachev S., Yanov D. (Grigoryan A., 66') Енисей: Antipin S., Bardybakhin V., Ferreyra G., Glushkov N. (Okladnikov A., 86'), Ivanov E., Khozin V., Lanin O., Lomakin A. (Voronin E., 71'), Maslovskiy A., Molteninov I. (Sanaia A., 60'), Razdorskikh N. (Kanaplin A., 60') Предупреждения: Maslovskiy A. (3'), Kanaplin A. (89'), Izotov R. (90')

    «Арсенал» набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» поднялся на четвертую строчку (12 очков).

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