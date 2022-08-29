Тульский «Арсенал» ушел от поражения в матче с «Енисеем»

Счет в матче на 22-й минуте открыли гости. Ланин из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Молтенинов в борьбе за верховой мяч получил удар по лицу и упал , но Сергей Куликов свистка не дал. В итоге мяч отскочил к Никите Глушкову, который с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в правую девятку.
Спустя минуту туляки отыгрались. Алиев по левой половине поля убежал в штрафную площадь, затем Камран убрал мяч под себя и пробил в правый угол ворот. Бардыбахин пытался блокировать попытку, но в итоге мяч от ноги защитника «Енисея» сильно изменил направление и влетел под левую штангу, а Антипин уже прыгнул в правый угол ворот.
На 74-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Анзор Саная раскачал Серикова, который не успел за соперником и нарушил правила.
Сам же Саная с «точки» уверенно пробил в левый угол ворот, Коченков гадал и прыгнул в правый угол ворот.
Вновь счет сравнялся на 77-й минуте. С правого фланга последовал заброс на правый угол штрафной площади «Енисея», где за мяч спокойно зацепился Григорян, далее Арутюн без помех выполнил подачу в центр штрафной площади и Луценко также без помех головой пробил точно под правую штангу.
«Арсенал» набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» поднялся на четвертую строчку (12 очков).