начнут матч в 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 27.08.2022.

Последний матч между собой: «Шинник» — «Уфа» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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