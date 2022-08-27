«Шинник» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 18:00 мск. «Шинник» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Команда Вадима Евсеева все еще адаптируется к уровню первой лиги. Ярославцы пока никак не подружатся со стабильностью.

В 6 матчах команда набрала 5 очков и находится на 15 месте. Причем «Шинник» пропустил уже 10 мячей.

Минувший тур сложился для команды неудачно. «Шинник» на выезде уступил «Енисею» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Шинник» весьма неплохо играет с уфимцами. Из четырех очных встреч соперники по два раза побеждали.

«Уфа»

Начало чемпионата сложилось для уфимцев трудно. Недавний полпред элиты пока не видится кандидатом на подъем.

На текущий момент «Уфа» находится на 10 месте. Причем отрыв от опасной зоны выражен лишь тремя очками.

В предыдущем туре «Уфа» не смогла добыть три пункта. Дома команда так и не взломала оборонительные порядки «Волгаря» (0:0).

В этом поединке «Уфа» будет стараться взять три очка. Сил и ресурсов для этого должно хватить.

Прогноз и ставка

На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Шинника» — за 2.98.

«Шинник» постарается разжиться очками .

«Уфа» не отличается стабильностью результатов.

Обе команды атакуют не столь результативно, и кому-то явно не удастся отличиться. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.01.