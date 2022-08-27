начнут матч в 16:30 в чемпионате Германии по футболу, 27.08.2022.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Герта» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Герта» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 2.54 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Боруссия Д»).

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