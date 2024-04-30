Норвежец Каспер Рууд сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 18:00 мск. Оже-Альяссим — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Оже-Альяссим

Феликс впервые в сезоне выиграл больше одного матча на «Мастерсе».

Да и вообще можно сказать, что канадец проводит свой лучший турнир в этом году. До этого он ни разу не выигрывал три матча подряд.

Оже-Альяссим начал в испанской столице с волевой победы над японцем Есихито Нисиокой, после чего разгромил француза Адриана Маннарино.

К разгрому все шло и в матче против Якуба Меньшика, но чех снялся в начале второго сета из-за травмы.

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На недавнем турнире в Мюнхене Оже-Альяссим, свалившийся в рейтинге уже на 35-е место, проиграл в четвертьфинале будущему чемпиону Яну-Леннарду Штруффу.

Рууд

Каспер тем временем продолжает шокировать (в хорошем смысле этого слова) своей формой.

Этой весной норвежец выиграл на грунте уже 13 матчей. Ну а главным событием пока что остается победа Рууда на турнире в Барселоне.

В столице Каталонии он впервые в карьере взял титул категории выше ATP 250. В финале Рууд выиграл у Стефаноса Циципаса.

Интересно, что за неделю до этого события он уступил греку в решающем матче на «Мастерсе» в Мадриде.

В Мадриде Рууд начал с уверенной победы над сербом Миомиром Кецмановичем (6:4, 6:1), после чего одержал победу над британцем Кэмероном Норри (6:2, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 3.78, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.27.

Прогноз: сложно сказать, что случилось, с чем связано в том числе падение в рейтинге, но сейчас Феликс не так опасен, как пару лет назад, когда казалось, что он надолго закрепился в топ-10.

Скорее всего, Касперу снова будет достаточно двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда в двух сетах за 1.82.