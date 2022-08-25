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    «Челси» готов заплатить «Милану» за Леау 120 млн евро

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    Атакующий полузащитник «Милана» Рафаэл Леау может сменить команду перед закрытием трансферного окна.

    Рафаэл Леау
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    Рафаэл Леау

    Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летнего португальца хочет приобрести «Челси».

    Более того, «Челси» готов предложить «Милану» за Леау 120 миллионов евро.

    Но также отмечается, что итальянский клуб не собирается продавать игрока этим летом даже за столь внушительную сумму.

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    • В прошлом сезоне Леау провел в чемпионате Италии 34 матча, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

    Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет атакующего полузащитника «Эвертона» Энтони Гордона.

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