«Динамо» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

на чужом поле всухую одолел(2:0) в матче полуфинала Кубка России Пути регионов.

Первый гол «красно-белые» забили на 9-й минуте. Нападающий команды Александр Соболев отреагировал на навес партнера и вогнал мяч в ворота «Динамо» ударом головой.

На 39-й минуте «Спартаку» удалось удвоить свое преимущество. Полузащитник команды Михаил Игнатов забил гол четким ударом в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Динамо — Спартак 0:2 Голы: 0:1 Александр Соболев (8'), 0:2 Михаил Игнатов (39') Динамо: Антон Шунин, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Хорхе Карраскаль, Луис Чавес, Николас Маричал, Муми Нгамал, Дмитрий Скопинцев, Фёдор Смолов, Bitello Спартак: Александр Селихов, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс Перейра, Данил Пруцев, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Babic S. Предупреждения: Фёдор Смолов (56'), Данил Пруцев (59'), Хорхе Карраскаль (78')

После победы над «Динамо» «красно-белые» вышли в финал Кубка России Пути регионов, где сыграют против победителя пары «Ростов» — «Балтика».