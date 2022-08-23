Один из лидеров «Эвертона» близок к переходу в «Челси»

в ближайшие дни может подписать атакующего полузащитника «Эвертона»

По информации Sky Sports, с учетом бонусов лондонский клуб готов заплатить за Гордона 60 миллионов фунтов.

Ранее «Эвертон» уже отклонил предложения «Челси» на 40 и 45 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Гордон провел в АПЛ 35 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В новом чемпионате Англии ему пока не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, сообщалось, что Харри Магуайр может стать частью сделки по переходу Кристиана Пулишича из «Челси» в «МЮ».