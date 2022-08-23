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    Один из лидеров «Эвертона» близок к переходу в «Челси»

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    «Челси» в ближайшие дни может подписать атакующего полузащитника «Эвертона» Энтони Гордона.

    Энтони Гордон (справа)
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    Энтони Гордон (справа)

    По информации Sky Sports, с учетом бонусов лондонский клуб готов заплатить за Гордона 60 миллионов фунтов.

    Ранее «Эвертон» уже отклонил предложения «Челси» на 40 и 45 миллионов фунтов.

    В прошлом сезоне Гордон провел в АПЛ 35 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. В новом чемпионате Англии ему пока не удалось отметиться результативными действиями.

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