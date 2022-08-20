Магуайр может стать частью сделки по переходу Пулишича из «Челси» в «МЮ»

Капитан «Манчестер Юнайтед»в ближайшие дни может покинуть команду.

По информации Daily Mail, Магуайра хочет подписать «Челси», которому нужен еще один игрок в центр обороны.

При этом отмечается, что 29-летний футболист может стать частью сделки по переходу американского вингера «Челси» Кристиана Пулишича в «МЮ».

«Челси» уже направил в «МЮ» запрос по поводу трансфера Магуайра.

Магуайр перешел в «МЮ» из «Лестера» в 2019 году за 80 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Челси» может приобрести защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

Напомним, «МЮ» накануне объявил о переходе бразильского полузащитника мадридского «Реала» Каземиро.