Фофана в скором времени подпишет контракт с «Челси»

Защитник «Лестера»согласовал личные условия контракта с «Челси» и вскоре перейдет в лондонскую команду. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, защитник будет зарабатывать около 200 тысяч фунтов в неделю в случае перехода в лондонский клуб.

«Челси» осталось договориться с «Лестером», чтобы осуществить трансфер. «Лисы» хотят получить за продажу игрока не менее 80 миллионов фунтов и уже отклонили два предложения лондонцев на 60 и 65 миллионов фунтов соответственно.

Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

В 1-м туре АПЛ «Челси» со счётом 1:0 переиграл «Эвертон», а «Лестер» поделил очки с «Брентфордом» — 2:2.