«Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Мадридскийобъявил о переходе полузащитника

Контракт футболиста рассчитан до 2026 года, зарплата хавбека составит 18 млн евро в год.

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Трансфер будет завершен при условии согласования личных условий между «МЮ» и Каземиро, выполнения требований Великобритании для получения визы и прохождения медицинского осмотра.

К системе «Реала» хавбек присоединился в 2013 году. Отыграв сезон-2014/15 в аренде в «Порту», он вернулся в Мадрид и провел за «сливочных» 222 матча, забив 24 гола.

Каземиро по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, один раз — Кубок Испании, пять раз — Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.