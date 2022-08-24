ФИФА и УЕФА могут наложить санкции на РФС из-за Лиги Содружества, считает Колосков

Почетный президент РФСпрокомментировал информацию о возможном создании

В турнире примут участие команды из «ЛНР», «ДНР», Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, Республики Крым и города Севастополь.

«Конечно, создание Лиги Содружества поможет футболу в этих регионах, он ведь там, по сути, не развивается.

Они в своей замкнутой территории, особо ни с кем не общаются, и понятно, что большого стимула для развития футбола там нет. И если такие соревнования будут, для регионов это большой шаг вперед.

С другой стороны, надо понять, что такое Лига Содружества и кто ей будет управлять — что будет образован за орган, который будет проводить соревнования.

Насколько я понимаю, ясности нет: то ли будет сформирована лига, которая будет сама собой управлять без какого-либо воздействия со стороны Российского футбольного союза, то ли это будет лига у структуре российских соревнований.

Это один из вопросов, на которые предстоит ответить, и, в зависимости от ответа, могут быть совершенно разные последствия.

Если это будет самоуправляемая лига без участия РФС, то это никак нас не коснется и не приведет к санкциям в отношении российского футбола.

Если же лига будет под руководством РФС, то она должна стать его членом, иначе невозможно проводить соревнования.

Это уже другой уровень, здесь могут возникнуть серьезные недоразумения с ФИФА и УЕФА», — сказал Колосков «Газете.Ru».