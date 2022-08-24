ФИФА и УЕФА могут наложить санкции на РФС из-за Лиги Содружества, считает Колосков

В турнире примут участие команды из «ЛНР», «ДНР», Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, Республики Крым и города Севастополь.
«Конечно, создание Лиги Содружества поможет футболу в этих регионах, он ведь там, по сути, не развивается.
Они в своей замкнутой территории, особо ни с кем не общаются, и понятно, что большого стимула для развития футбола там нет. И если такие соревнования будут, для регионов это большой шаг вперед.
С другой стороны, надо понять, что такое Лига Содружества и кто ей будет управлять — что будет образован за орган, который будет проводить соревнования.
Насколько я понимаю, ясности нет: то ли будет сформирована лига, которая будет сама собой управлять без какого-либо воздействия со стороны Российского футбольного союза, то ли это будет лига у структуре российских соревнований.
Это один из вопросов, на которые предстоит ответить, и, в зависимости от ответа, могут быть совершенно разные последствия.
Если это будет самоуправляемая лига без участия РФС, то это никак нас не коснется и не приведет к санкциям в отношении российского футбола.
Если же лига будет под руководством РФС, то она должна стать его членом, иначе невозможно проводить соревнования.
Это уже другой уровень, здесь могут возникнуть серьезные недоразумения с ФИФА и УЕФА», — сказал Колосков «Газете.Ru».