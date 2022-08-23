Унаи Эмери подтвердил, что Кавани может перейти в «Вильярреал»

Главный тренер «Вильярреала»подтвердил информацию о том, что нападающий Эдинсон Кавани может оказаться в его команде.

35-летний уругваец в настоящее время находится без клуба в статусе свободного агента.

«Я говорил с Эдинсоном Кавани — у нас хорошие отношения. Он хочет приехать в Испанию. Это возможно», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» опережает «Вильярреал» и «Ниццу» в борьбе за подписание контракта с Кавани.

Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. В минувшем сезоне нападающий провёл за «манкунианцев» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».