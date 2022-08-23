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    Унаи Эмери подтвердил, что Кавани может перейти в «Вильярреал»

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подтвердил информацию о том, что нападающий Эдинсон Кавани может оказаться в его команде.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    35-летний уругваец в настоящее время находится без клуба в статусе свободного агента.

    «Я говорил с Эдинсоном Кавани — у нас хорошие отношения. Он хочет приехать в Испанию. Это возможно», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

    Ранее сообщалось, что «Валенсия» опережает «Вильярреал» и «Ниццу» в борьбе за подписание контракта с Кавани.

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    • Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. В минувшем сезоне нападающий провёл за «манкунианцев» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».

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