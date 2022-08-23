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    «Барселона», «Ювентус», «Рома» и «Милан» попадут под санкции УЕФА

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    УЕФА расследует несколько топ-команд на предмет возможного нарушения правил финансового fair-play в сезоне-2020/2021 и уже этой осенью может объявить о санкциях в отношении этих клубов. Об этом сообщает The Times.

    УЕФА
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    УЕФА

    По сведениям источника, в отношении «Барселоны», а также итальянских «Ювентуса», «Ромы» и «Милана» могут быть введены следующие санкции:

    1) Запрет на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА
    2) Запрет на совершение трансферов или других операций

    Отмечается, что «Барселона» и «Ювентус» по-прежнему погружены в юридическую борьбу с УЕФА по Суперлиге. Отношения между субъектами с момента презентации проекта переживают тяжёлые времена. Это фактор, который мог бы объяснить расследование высшего органа европейского футбола.

    В список других клубов, которые могут быть наказаны УЕФА, входят «Арсенал», а также «ПСЖ» и «Марсель». Однако в отношении французских клубов наказания будут носить лишь экономический характер. Есть также другие команды, которые будут находиться под наблюдением, но не получат наказание.

    Этот сезон станет последним с действующими в УЕФА правилами финансового fair-play. C cезона-2023/2024 будет введена система, по которой у клубов будет предельный процент расходов на зарплаты, трансферы и трансферные комиссии представителей. В 2023 году этот процент составит 90%, при этом он будет постепенно снижаться, пока не достигнет 80% в 2024 году и 70% в 2025 году.

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