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    Днепр-1 — Александрия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.08.2022 в 17:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Днепр-1 — Александрия

    Футбол Премьер-лига (Украина) Днепр-1 Александрия
    Днепр-1 и Александрия начнут матч в 17:00 в украинской Премьер-лиге, 23.08.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Днепр-1» — «Александрия» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Днепр-1»).

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