Геркус: «Торпедо» вполне достойно сыграло против «Зенита»

Президент «Торпедо»поделился мнением о матче с «Зенитом» (0:2) в 6-м туре РПЛ.

«Я считаю, что вполне достойно сыграли. Самоотдача, дисциплина, концентрация были на уровне. В готовности и тактике будем прибавлять. Будем много трудиться, будем играть лучше.

Ну и я уверен, что многие хотят спросить про трансферы. Ответ: мы работаем, чтобы они были. Уверен, что получится. Хотелось бы увидеть и услышать поддержку на следующем домашнем матче», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками в 6 матчах. «Торпедо» с одним баллом идет на 15-й строчке.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против «Урала» (28 августа, 13.00 мск), а «Торпедо» примет на своем поле «Краснодар» (28 августа, 17.30 мск).