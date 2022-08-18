Кутепов об увольнении Бородюка: Это решение нельзя назвать удивительным

Защитник «Торпедо»прокомментировал увольнениес поста главного тренера команды.

«Я с ним поработал совсем немного, особо вместе не успели поработать. О том, как восприняли в команде смену тренерского штаба, давайте говорить не буду. Пусть это останется в команде, это личная кухня.

Нельзя назвать это решение удивительным, потому что оно принималось не одним, а несколькими людьми. Тут много всего, нам объявили об этом вчера. Поставили перед фактом.

Не могу сказать, что команде нужна была встряска, потому что неизвестно, как было бы дальше. Может быть, всё бы наладилось. Тяжело говорить. Работаем с тем, что есть. Александр Генрихович уже попрощался с командой, расстались хорошо», — приводит слова Кутепова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Торпедо» может возглавить Игорь Черевченко или Сергей Юран.

«Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти турах лишь одно очко.

Напомним, это уже третья тренерская отставка в РПЛ после начала сезона. В начале августа «Урал» прекратил сотрудничество с Игорем Шалимовым, а «Химки» уволили Сергея Юрана.