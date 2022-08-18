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    Геркус стал президентом «Торпедо», Маслов покинул клуб вслед за Бородюком

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    Московское «Торпедо» объявило об уходе Дениса Маслова с поста президента клуба.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    Сотрудничество прекращено по соглашению сторон. Обязанности президента москвичей будет исполнять Илья Геркус, с 5 июля работавший как директор по стратегическому развитию.

    Бывший президент «Локомотива» занимался в «Торпедо» вопросами стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческой деятельностью и маркетингом.

    Ранее «Торпедо» покинули главный тренер Александр Бородюк и спортивный директор Максим Ляпин. Вместо Бородюка команду возглавил Николай Ковардаев.

    Черно-белые после 5 туров РПЛ занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 1 очко.

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