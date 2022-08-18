Геркус стал президентом «Торпедо», Маслов покинул клуб вслед за Бородюком

Илья Геркус Фото: globallookpress.com
Сотрудничество прекращено по соглашению сторон. Обязанности президента москвичей будет исполнять Илья Геркус, с 5 июля работавший как директор по стратегическому развитию.
Бывший президент «Локомотива» занимался в «Торпедо» вопросами стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческой деятельностью и маркетингом.
Ранее «Торпедо» покинули главный тренер Александр Бородюк и спортивный директор Максим Ляпин. Вместо Бородюка команду возглавил Николай Ковардаев.
Черно-белые после 5 туров РПЛ занимают предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 1 очко.