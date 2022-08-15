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    Быстров высказался о шансах Миранчука стать лидером «Торино»

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    Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает, что у Алексея Миранчука не будет проблем с игровой практикой в «Торино».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    В первом матче за «Торино» Миранчук забил гол в ворота «Монцы» (2:1).

    «Он должен был перейти в тот клуб, где тренер все‑таки будет ему доверять. В "Аталанте" у него отличный тренер был, но, видимо, Алексей не смог выиграть конкуренцию. [Новый] тренер будет ему доверять, у него будет игровая практика.

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    • Миранчук — игрок такого плана, что выходить на замену — это не его фирменный конек, он должен играть с 1‑й по 90‑ю минуту. Чтобы приносить какую‑то пользу. Дай бог, у него сейчас получится.

    Сможет ли Миранчук стать лидером "Торино"? Главное, чтобы он играл, почувствовал уверенность и, естественно, все в его ногах», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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