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    «Спартак» разгромил «Сочи» и возглавил таблицу РПЛ

    «Спартак» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Сочи» (3:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 57-й минуте. Игнатов у линии сочинской штрафной накрыл Терехова, мяч отскочил к Квинси Промесу, который прицельно пробил в угол ворот.

    На 71-й минуте в контратаку по центру убежали красно-белые, Мартинс не устоял на ногах, но протолкнул мяч вперёд, а уже прострел Соболева на дальнюю штангу замкнул Антон Зиньковский.

    А на 84-й минуте пошла атака «Спартака» после перехвата Джикии, Промес и Зобнин у края штрафной разыграли стеночку, Квинси сместился в центр и исполнил точный удар в дальний угол ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Сочи 3:0
    Голы: 1:0 Promes Q. (57'), 2:0 Zinkovskiy A. (71'), 3:0 Promes Q. (84') Спартак: Denisov D. (Rasskazov N., 86'), Dzhikiya G. (Chernov N., 86'), Ignatov M. (Zinkovskiy A., 67'), Khlusevich D., Litvinov R., Martins Pereira C. (Prutsev D., 73'), Promes Q., Selikhov A., Sobolev A. (Nicholson S., 86'), Umyarov N., Zobnin R. Сочи: Adamov D., Angban V. (Kravtsov K., 72'), Drkusic V., Makarchuk A., Melkadze G., Meshchaninov A., Noboa Ch., Sarveli V. (Batyrev A., 63'), Terekhov S., Tsallagov I. (Burmistrov N., 36'), Yusupov A. (Жоаозиньо, 64') Предупреждения: Sobolev A. (59'), Kravtsov K. (88')

    «Спартак» с 13 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 9 очками идет на 4-й строчке.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Динамо» (20 августа, 17.30 мск), а «Сочи» — в гостях с «Ростовом» (20 августа, 20.00 мск).

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