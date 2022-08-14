«Спартак» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 57-й минуте. Игнатов у линии сочинской штрафной накрыл Терехова, мяч отскочил к Квинси Промесу, который прицельно пробил в угол ворот.
На 71-й минуте в контратаку по центру убежали красно-белые, Мартинс не устоял на ногах, но протолкнул мяч вперёд, а уже прострел Соболева на дальнюю штангу замкнул Антон Зиньковский.
А на 84-й минуте пошла атака «Спартака» после перехвата Джикии, Промес и Зобнин у края штрафной разыграли стеночку, Квинси сместился в центр и исполнил точный удар в дальний угол ворот.
«Спартак» с 13 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 9 очками идет на 4-й строчке.
В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Динамо» (20 августа, 17.30 мск), а «Сочи» — в гостях с «Ростовом» (20 августа, 20.00 мск).