Бородюк: Красная карточка была ключевым моментом всего матча

Главный тренервысказал мнение о поражении в матче 5-го круга РПЛ против(0:1).

Защитник московского клуба Илья Кутепов получил прямую красную карточку в дебютном матче за команду на 48-й минуте.

«Сегодня получилась сложная игра вдесятером. Надо посмотреть эпизод с красной карточкой — как это произошло. На мой взгляд, это был ключевой момент всего матча.

Результат, конечно, неудовлетворительный. Где-то до удаления играли достаточно хорошо, в каких-то единоборствах в середине поля проигрывали — это плохо.

Наверное, поражение в целом закономерное, так как играть вдесятером на уровне РПЛ тяжело», — приводит слова Бородюка пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» проиграло третий матч подряд. Команда Александра Бородюка осталась на 15-й строчке (1 очко).

«Оренбург» одержал вторую победу в сезоне и набрал 6 очков. Команда идет на 10-м месте в турнирной таблице.