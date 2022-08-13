ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Робет ЛевандовскийБорьба обостряется. Чего ждать от нового розыгрыша Ла Лиги?
  • 21:37
    • France Football назвал претендентов на «Золотой мяч», Месси не номинирован
  • 21:29
    • «Урал» сыграл вничью с «Факелом» в первом матче после отставки Шалимова
  • 00:39
    • Определены номинантки на «Золотой мяч» среди женщин
  • 23:58
    • «Севилья» проиграла «Осасуне» в стартовом матче Ла Лиги
  • 23:27
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала волевую победу у «Фрайбурга»
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» намерен подписать вратаря «Саутгемптона»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Саутгемптон
    «Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Саутгемптона» Алексом Маккарти, сообщает The Sun.

    Алекс Маккарти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Маккарти

    Основным вратарем манкунианцев в сезоне-2022/23 останется испанец Давид де Хеа. В распоряжении главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага также есть Том Хитон, однако голландский специалист хочет, чтобы за спиной де Хеа был более опытный и надежный сменщик.

    32-летний Маккарти — один из главных претендентов на роль дублера де Хеа. Правда, пока официального запроса по нему не было.

    В прошлом сезоне Маккарти провел 17 встреч в английской Премьер-лиге, в которых пропустил 27 голов. Его контракт с «Саутгемптоном» действует до лета 2025 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Исход может быть любым
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будет ли у «Локо» первая виктория в сезоне?
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Арсенал» наберет три очка в матче с «Лестером»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры