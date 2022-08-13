«Манчестер Юнайтед» намерен подписать вратаря «Саутгемптона»

«Манчестер Юнайтед» интересуется вратарем «Саутгемптона», сообщает The Sun.

Основным вратарем манкунианцев в сезоне-2022/23 останется испанец Давид де Хеа. В распоряжении главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага также есть Том Хитон, однако голландский специалист хочет, чтобы за спиной де Хеа был более опытный и надежный сменщик.

32-летний Маккарти — один из главных претендентов на роль дублера де Хеа. Правда, пока официального запроса по нему не было.

В прошлом сезоне Маккарти провел 17 встреч в английской Премьер-лиге, в которых пропустил 27 голов. Его контракт с «Саутгемптоном» действует до лета 2025 года.