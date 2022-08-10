Чемпионат мира в Катаре может начаться на день раньше

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса старта чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Sky News, ЧМ-2022 начнется раньше запланированного — 20 ноября.

В этот день сборная Катара сыграет с командой Эквадора.

Изначально планировалось, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам голосования, в котором примут участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы шести футбольных конфедераций.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции.