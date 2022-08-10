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    Чемпионат мира в Катаре может начаться на день раньше

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    Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса старта чемпионата мира в Катаре.

    ФИФА рассматривает возможность переноса старта ЧМ-2022 в Катаре
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    ФИФА рассматривает возможность переноса старта ЧМ-2022 в Катаре

    Как сообщает Sky News, ЧМ-2022 начнется раньше запланированного — 20 ноября.

    В этот день сборная Катара сыграет с командой Эквадора.

    Изначально планировалось, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

    Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам голосования, в котором примут участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы шести футбольных конфедераций.

    Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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