Чемпионат мира в Катаре может начаться на день раньше

ФИФА рассматривает возможность переноса старта ЧМ-2022 в Катаре Фото: globallookpress.com
Как сообщает Sky News, ЧМ-2022 начнется раньше запланированного — 20 ноября.
В этот день сборная Катара сыграет с командой Эквадора.
Изначально планировалось, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам голосования, в котором примут участие президент ФИФА Джанни Инфантино и главы шести футбольных конфедераций.
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции.