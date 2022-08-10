«Витория Гимарайнш» — «Хайдук»: счет матча 1:0, обзор гола

Португальскаяодержала домашнюю победу над хорватским(1:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Единственный гол уже на 5-й минуте забил бразильский нападающий хозяев Андерсон Силва.

Отметим, что на 77-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил полузащитник Тьягу Силва.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Витория Гимарайнш — Хайдук 1:0 Гол: 1:0 Anderson (5') Витория Гимарайнш: Бруну Варела, Miguel Magalhaes (Микель Вильянуэва, 89'), Andre Amaro, Abdul Mumin, Ryoya Ogawa (Nelson Coquenao Da Luz, 81'), Андре Алмейда, Matheus Indio (Николя Жанвье, 69'), Тьягу Силва, Рубен Ламейраш, Anderson (Andre, 69'), Антоньин Кортес (Jota Silva, 46') Хайдук: David Colina (Stipe Biuk, 62'), Marko Livaja, Emir Sahiti (Чидози Авазим, 74'), Филип Кровинович, Lukas Grgic, Йосип Вукович (Jani Atanasov, 85'), Дарио Мелньяк, Йосип Элез, Штефан Шимич (Тони Боревкович, 46'), Дино Миканович (Гергэ Ловренчич, 86'), Ловре Калинич Предупреждения: Marko Livaja (37'), Штефан Шимич (40'), Andre Amaro (42'), Бруну Варела (45'), Йосип Вукович (45'), Тьягу Силва (45 + 1'), David Colina (57'), Тони Боревкович (59'), Тьягу Силва (77'), Stipe Biuk (90')

Первый матч закончился победой «Хайдука» со счетом 3:1 и по сумме двух матчей хорваты вышли в финал отбора. За выход в групповой этап Лиги конференций «Хайдук» поспорит с «Вильярреалом».