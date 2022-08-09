Лидер «Айнтрахта» близок к переходу в «Ювентус»

Атакующий полузащитник «Айнтрахта»продолжит карьеру в итальянской Серии А.

В ближайшие дни Костич станет игроком «Ювентуса», сообщает известный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Туринский клуб заплатит за сербского футболиста 17-18 миллионов евро.

«Ювентус» хочет, чтобы Костич не играл за «Айнтрахт» против мадридского «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА, который пройдет в среду, 10 августа.

В прошлом сезоне Костич провел в чемпионате Германии 31 матч, забил четыре гола и сделал девять результативных передач. Вместе с клубом из Франкфурта он стал победителем Лиги Европы.