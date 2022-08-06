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    Гласнер: После 0:2 «Айнтрахт» потерял голову

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    Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (1:6) в первом туре нового сезона Бундеслиги.

    Оливер Гласнер
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    Оливер Гласнер

    «Заслуженная победа "Баварии". После 0:2 мы потеряли голову. Мы постоянно пытались оказать давление на Нойера. Затем "Бавария" очень активно использовала пространство, и мы не могли противостоять их футболу в одно касание.

    У нас было два момента, с которыми мы могли вернуться в игру. Во втором тайме мы играли лучше и давали сопернику меньше пространства.

    Иногда хорошо получить пощечину сразу, чтобы не все думали, что все будет продолжаться как в прошлом сезоне. Я видел много страсти, но также и много наивности», — приводит слова Гласнера официальный сайт клуба.

    В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

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