Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча «Баварии» против «Айнтрахта»

Самый титулованный немецкий футболист, нападающий мюнхенской «Баварии»поделился ожиданиями от первого матча Бундеслиги в новом сезоне против «Айнтрахта».

«Я очень жду начало нового сезона в Бундеслиге. "Айнтрахт" подходит к этому матчу на высоте, как и его болельщики. На стадионе должна быть отличная атмосфера. Мы как игроки несём ответственность за обеспечение высокого качества игры на поле.

В этом сезоне возможен 11-й чемпионский титул подряд, поэтому речь идёт о том, чтобы постоянно возвращать чувство победы. Теперь нам нужна ещё одна доза. Весь клуб задаёт направление движения. Мы хотим продолжать задавать темп в Германии — это важная цель», — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

В сезоне-2021/2022 Томас Мюллер провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.

Матч первого тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бавария» состоится сегодня, 5 августа, на стадионе во Франкфурте. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 (мск).