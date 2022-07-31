Легкие три очка. «Спартак» продолжает преследование «Зенита»

«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче 3 тура РПЛ со счетом 4:1. Смотрим реакцию прессы на этот результат.

«Спартак» Абаскаля оставил очень хорошее впечатление

Олег Кошелев с СЭ отметил важную зрелищную домашнюю победу хозяев, которая, как он считает, очень важна в первую очередь для Гильермо Абаскаля.

Футболисты «Спартака» Telegram «Спартака»

«Крупная гостевая победа над "Краснодаром" стала хорошей заявкой для "Спартака" Гильермо Абаскаля и дала право требовать шесть очков в последующих играх — с "Оренбургом" и "Уралом". На бумаге вроде бы не самая сложная задача, но на деле это зачастую оборачивается необходимостью взламывать оборону и атаковать преимущественно позиционно.

"Спартак" играл очень легко и охотно бежал в атаку. Многое получалось: в одном из эпизодов Виктор Мозес в воздухе пяткой отправил мяч себе за спину и вывел Промеса к воротам. Последний раз у "Спартака" так шла игра, наверное, на предсезонном турнире прошлым летом, когда красно-белые с только что пришедшим Руем Виторией отгружали по четыре-пять мячей не последним клубам РПЛ.

В целом анализ по игре положительный. У нас было отличное начало, благодарен и поздравляю игроков с этим. На первых минутах мы использовали стандарт, который готовили. Гильермо Абаскаль

Без каких-то глобальных выводов, но "Спартак" Абаскаля вновь оставил очень хорошее впечатление. Уверенная и зрелищная победа в первом домашнем матче — то, что нужно новому тренеру на данном этапе. Уже к третьему туру в чемпионате не осталось команд без потерь, и "Спартак" на коротком отрезке держится в группе лидеров с "Зенитом" и ЦСКА. Впереди у красно-белых выезд к "Уралу" — единственной команде в лиге, не набравшей очков в трех стартовых играх».

«Спартак» сразу обозначил разницу в классе

Александр Владыкин с Bob Soccer больше уделил внимания кадровым перестановкам и игре футболистов «Спартака» в этом матче.

«Слово "переиграл" в данном случае подходит вполне, потому что спартаковцы за счет чередования коротких и средних передач, прессинга, скорости, переводов мяча с фланга на фланг быстро "раскачали" оборону соперника. Разница в классе двух команд обозначилась с первых минут. Спартаковцы, как и ожидалось, поставили на быстрый гол, и они его забили.

Очевидной проблемой для спартаковцев была замена капитана команды Джикия, который все-таки еще не может играть из-за полученного повреждения. Тренерский штаб решил перестроить оборону таким образом, что Хлусевич и Рыбус играли на флангах, а Литвинов и Чернов в центре. Связка в центре была экспериментальной, но, что делать… Исключить проблемы в этом "узком месте" спартаковцы могли только активной игрой, постаравшись отодвинуть "Оренбург" подальше от своей штрафной площади. Так поначалу и получилось. Только лишь после того, как красно-белые уверенно повели в счете, они временами стали сбавлять темп, и гости понемногу приходили в себя. В целом же "Спартак" в любом случае оставался фаворитом, вел игру, хотя расслабленность чувствовалась и именно она, вкупе с невнимательностью позволила гостям забить один мяч.

Александр Соболев Telegram «Спартака»

Из всей атакующей группы "Спартака" на сей раз был пассивен Мозес. Зато своей активностью где-то даже удивил Мартинс. С ошибками действовал Рыбус, хотя и старался, конечно. Были незаметны в подключении вперед Умяров и Зобнин, которые, впрочем, занимались в основном "черновой" работой в центре. Зато впереди хватало активности Промеса и Соболева.

Календарь и таблица РПЛ

Победа "Спартака" оказалась вполне очевидной и крупной. Теперь красно-белым предстоит поездка в гости к "Уралу", который пока выступает крайне неудачно. Но это еще ничего не значит. Надо побеждать и закрепляться в группе лидеров!».

«Оренбург» можно похвалить за желание

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак немного уделил внимание «Оренбургу», отметив его старание и желание и играть в атакующий футбол.

Что касается реализации, то да, нам надо быть злее, быть более циничными перед воротами. А еще нужно контролировать игру с первой и до последней минуты. Гильермо Абаскаль

«Можно сказать, что "Оренбург" вышел на поле, проигрывая в счете. Секундная стрелка не успела совершить и полутора оборотов, а первый мяч уже оказался в воротах гостей. Вину за него полностью должен взять на себя вратарь Евгений Гошев. Он крайне неудачно вышел из ворот на подачу с углового, но не дотянулся до мяча, и Мартинс с дальнего угла вратарской сочно засадил мяч под перекладину.

Если у гостей и был план на эту игру, то придерживаться его было уже нереально. "Спартак" получил возможность широко и лихо разбегаться по флангам, раз за разом налетая на штрафную "Оренбурга", в которой хозяева еще и имели преимущество на втором этаже. Так что гол головой сверхактивного Александра Соболева, замкнувшего подачу Квинси Промеса, никого не удивил.

Марцела Личку хочется похвалить за желание — его команда пытается играть в атакующий комбинационный футбол с обилием коротких и средних передач, но в матче со "Спартаком" разница в классе делает такой стиль самоубийственным. Гости многократно обрезались на своей половине поля или в середине и вынуждены были всем составом мчаться назад».

Тренировки Абаскаля дают результат

Андрей Мордовин от Rusfootball.info прокомментировал качество игры «Спартака», а также оценил шансы «Оренбурга» оказаться в середине таблицы РПЛ.

«Давно атакующая игра "Спартака" так не радовала болельщиков. И даже после крупной победы над "Краснодаром" к тактике Абаскаля оставались вопросы. Все-таки "Спартак", как и раньше, хорошо пользовался контратаками. А в позиционных выпадах по-прежнему оставались проблемы. Еще неделя тренировок под руководством Абаскаля дала результат. "Спартак" играл широко и размашисто. Яркое тому подтверждение третий гол красно-белых, когда атака начиналась на левом фланге, продолжилась на правом, а завершалась с левого края штрафной "Оренбурга". Своим движением "Спартак" ставил в тупик всю оборону гостей.

Александр Соболев и Квинси Промес Telegram «Спартака»

"Спартак" организованно доводил атаки до ударов из пределов штрафной. Из 10 попаданий в створ — 8 были из владений вратаря "Оренбурга". 18 передач под удар и общая точность в 87% — красно-белые не сваливались на выносы и длинные забросы вперед. Все делалось аккуратно и под развитие выпадов. Атака "Спартака" сыграла на "отлично", а вот в обороне иногда происходили ошибки.

На неделе многие обсуждали, как Мозес помогает "Спартаку" играть в атаке. Но в матче против "Оренбурга" нигерийца не было видно. Зато блистал Промес. Гол и две голевые передачи в первом тайме, добитый пенальти после перерыва. И еще масса нереализованных моментов. Кажется, что Промес набирает форму из чемпионского сезона.

Удивительно, конечно. Вот есть воронежский "Факел", который за 3 тура набрал 2 очка. И есть "Оренбург", у которого в копилке 3 балла. Но игра "Факела" заслуживает больше комплиментов, чем команда Марцела Лички. С такой нестабильностью, как у "Оренбурга", рассчитывать на середину таблицы вряд ли придется. За 3 тура команда пропустила 8 мячей. А когда сегодня закрыли Сычевого, впервые попавшего в основной состав, то закрытой оказалась вся атака "Оренбурга". Понятно, что кадровый выбор у главного тренера небольшой. Но тот же "Факел" имеет гораздо скромнее бюджет, при этом способен показывать разнообразный футбол в нападении.

Пока какого-то целостного представления об игре "Оренбурга" сделать нельзя. Все вспышками, а чаще грустно, особенно, что касается обороны. Но не стоит спешить и с выводами по "Спартаку". Да, атака у красно-белых на ходу. Игру может сделать и Промес, и Мозес, и даже Зиньковский. Но претендовать на высокие места способна команда с хорошо выстроенной защитой. А "Спартак" этим похвастаться не может».