начнут матч в 17:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 30.07.2022.

Последний матч между собой: «Велес» — «Родина» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Велес» — «Родина». Коэффициент ставки — 2.00.

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