«Велес» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 17:00 мск. «Велес» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Крылатые быки» традиционно ершисты. Правда, выше середины турнирной таблицы команда не понимается.

Вот и нынешний чемпионат «Велес» начал на своем уровне. В двух матчах команда набрала три очка.

Минувший тур сложился для команды неудачно. На выезде «Велес» минимально уступил махачкалинскому «Динамо».

Прогнозы на ФНЛ

Наверняка в этом поединке «Велес» будет активно атаковать. «Крылатые быки» более опытны на таком уровне.

«Родина»

Этот клуб ставит перед собой высокие задачи. Впрочем, для новичка первой лиги неплохим результатом будет даже место в первой десятке.

Вот только старт у москвичей не задался. В двух сыгранных матчах «Родина» не набрала ни одного очка.

Причем в предыдущем туре «Родина» уступила «Алании» со счетом 1:3. Пока команда Дмитрия Парфенова проходит этап болезненной адаптации к реалиям первого дивизиона.

В этом поединке «Родина» будет максимально стремиться взять хотя бы балл. Правда, для этого нужно срочно что-то делать с обороной.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 1.87, на ничью за 3.60, а на «Родину» — за 4.24.

«Велес» наверняка будет активно идти в атаку.

«Родина» намеревается добыть первые очки в сезоне .

Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.